Amministrative Sant’Angelo d’Alife: Caporaso è sindaco con l’80% dei voti.

Raggiunto il Quorum, anzi, superato, Caporaso e la sua squadra sono pronti per il secondo mandato. “Il Paese che VogliAmo” di cinque anni fa si è ufficialmente trasformato in “Il Paese che AmiAmo” e ha portato ad una vittoria senza precedenti.

“Siamo lusingati della risposta dei nostri concittadini, che si sono recati in massa alle urne regalandoci forti emozioni. Tutta la mia squadra sarà al mio fianco in Consiglio e insieme, grazie ai nostri straordinari concittadini, potremo continuare la rivoluzione cominciata. Non ci sono parole per descrivere le forti emozioni di questo momento ma soprattutto non ci sono parole per ringraziare la nostra comunità che compatta ci ha dato una carica incredibile Adesso non resta altro che rimboccarci le maniche e continuare a lavorare, incessantemente, per loro, per noi, per i nostri figli, per i figli di Sant’Angelo d’Alife. I sogni possono realizzarsi sempre: vive meglio chi ci crede e chi, con caparbietà, fa di tutto per raggiungerli”. Ha dichiarato il sindaco Michele Caporaso.