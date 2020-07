Area ex RFI a San Giuseppe Vesuviano: interventi di manutenzione per due giorni, a settembre l’inizio dei lavori.

Questa mattina sono iniziati gli interventi di manutenzione e pulizia dell’area ex R.F.I., destinata alla realizzazione della futura pista ciclopedonale e del parco urbano che collegherà San Giuseppe Vesuviano al mare di Torre Annunziata.

Gli interventi di manutenzione si protrarranno per almeno due giorni e consentiranno ai cittadini di frequentare l’area, libera da erbe infestanti e da rifiuti abbandonati, nel corso del caldo mese di agosto.

“Sarà un breve periodo transitorio – commenta Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano – perché, di qui a poche settimane, l’area diventerà indisponibile ed inizieranno i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale. Un progetto di riqualificazione urbana che cambierà il volto di un’area centrale ed estesa della città. Un’opera che abbiamo fortemente voluto e programmato, su cui abbiamo tenacemente e caparbiamente lavorato, che darà ai cittadini sangiuseppesi, finalmente, la possibilità di godere di una estesa area verde, nuovo polmone del centro della città, ove poter passeggiare, praticare attività sportiva all’aria aperta, trascorrere ore di sereno relax insieme ai propri figli. Non si tratta, ovviamente, dell’unico progetto, perché stiamo lavorando alacremente su opere importanti e strategiche per San Giuseppe Vesuviano. Andremo avanti rapidamente per realizzare il programma di opere presentato alla città”.