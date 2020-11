Attivo a Pozzuoli centro tamponi drive through allestito dall’Esercito.

E’ entrato in funzione nella tarda mattinata di oggi il casello tampone allestito dall’Esercito in sinergia con comune di Pozzuoli, Asl Napoli 2 Nord e Protezione Civile a Monterusciello. “E’ una iniziativa importante voluta dal Ministero della Difesa per alleggerire il sistema sanitario della grossa mole di tamponi effettuati quotidianamente.

Ci daranno una mano a rispondere concretamente alle esigenze del nostro territorio e spero che ora ci sia celerità anche nel processare i tamponi”.

Così il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, intervenendo all’apertura nell’area parcheggio del Palazzetto dello Sport a Monterusciello delle attività del “drive through”. Alla postazione ci si può recare solo su prenotazione dell’Asl e sarà per ora attiva dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 14. In media saranno 300 test al giorno ma se ce ne fosse bisogno sara’ possibile in aumentare la capacità giornaliera. L’iniziativa rientra nell’Operazione Igea, voluta dal Ministero della Difesa per incrementare, attraverso personale sanitario specializzato di tutte le forze armate, la capacità giornaliera del Servizio sanitario nazionale di effettuare tamponi. Nelle tende allestite in via MIccoli saranno operativi un ufficiale medico e due infermieri sottufficiali dell’esercito, oltre al personale Asl.

