Capri, in piazzetta con la mascherina.

È entrata in vigore alle 18 l’ordinanza del sindaco di Capri Marino Lembo, che prevede l’obbligo di indossare le mascherine anti-Covid anche all’aperto. Il perimetro tracciato dal dispositivo, parte dalla Piazzetta, per continuare poi in Via Vittorio Emanuele, Via Le Botteghe, Via Camerelle ed in tutte le viuzze del centro storico. A far rispettare la norma nella prima fascia oraria, sono stati i vigili della polizia locale, che invitavano i passanti non a conoscenza della nuova ordinanza ad indossare il dispositivo di protezione. Un invito garbato, che però si è lasciato dietro anche una lieve scia di malumori, sebbene tutti abbiano rispettato l’ordinanza, sia i turisti in transito, che quelli che già erano seduti ai tavolini dei caffè all’aperto. L’ ordinanza emanata oggi sarà applicata ogni fine settimana fino al 31 luglio, quando si concluderà lo stato d’emergenza ministeriale. (ANSA).

Correlati