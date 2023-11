Comunità Montana del Matese: tagli boschivi, la Giunta Caporaso elimina i diritti di istruttoria e segreteria

Con una deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità Montana del Matese (verbale n.47 del 16/11/3023) sono stati eliminati i diritti di istruttoria e segreteria per i tagli boschivi fino a 1,50 ettari di superficie.

Un atto, quello approvato, che porta a decadere i Diritti di Istruttoria previsti precedentemente per tutte le pratiche di taglio boschivo, incluso il taglio di legname di modeste entità e cioè quello per l’autoconsumo. Un atto che delibera di “Modificare, mediante la previsione dell’esonero dal pagamento, tariffe per come determinate con il proprio precedente atto n.66 del 20/10/2022, esecutivo come per legge, relative ai tagli di legname di modeste entità, ovvero destinati in particolar modo alle Comunicazioni di Taglio per autoconsumo […]”

“Considerando il particolare momento di crisi sociale ed economica abbiamo voluto prendere provvedimenti in merito ad un atto che penalizzava in particolar modo le famiglie a basso reddito”, ha dichiarato il presidente della Comunità Montana del Matese Michele Caporaso.