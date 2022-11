Dopo ventuno edizioni di successo torna il Mercatino di Natale a San Potito Sannitico.

L’aria di Natale si comincia già a respirare a San Potito Sannitico, il 3 e il 4 dicembre si avvicina e anche la XXII edizione del Mercatino di Natale a Regia Pro Loco Genius Loci, capitanata dall’instancabile neomamma Federica Antonuccio che ha lavorato all’evento nonostante il lieto evento, e Comune di San Potito Sannitico.

Inaugurazione nel primo pomeriggio del sabato (3 dicembre) con l’apertura degli stand e l’animazione per bambini a cura della Dream Animation Eventi. Per le ore 17:00 in programma uno spettacolo realizzato con l’antica tecnica del Teatro di Carta dal titolo “Lettere a Babbo Natale” e a seguire un laboratorio creativo. Prima serata di grande effetto poi con il concerto gospel “The Vocalists”.

Apertura degli stand per le ore 10:00 del mattino il 4 dicembre. Per le ore 12:00 invece ci sarà la presentazione del libro “Erbari del Matese. Dal territorio alla fibra. Itinerari di ricerca e sperimentazione (ri)generativa” a cura di Margherita Labbe e Angela Vinciguerra presso la biblioteca Genius Loci. Pomeriggio in musica con i “Santa Claus Band” città di Bellona; il gruppo folkloristico di San Potito Sannitico e per le ore 17:00 arriveranno i regali di Natale in bicicletta con i Matese Bike Team e Alex Nucciotti ed il suo handpan.

Concerto di musica celtica ed irlandese previsto per la serata del 4 dicembre con i Monogham Duo.

“Rimane come sempre un evento molto atteso quello del mercatino di Natale a San Potito Sannitico e questo oltre che renderci felici lo si deve alla straordinaria energia dei ragazzi della Pro Loco Genius Loci sempre pieni di idee per la nostra piccola comunità”. Ha dichiarato il sindaco Francesco Imperadore che invita tutti a San Potito Sannitico.