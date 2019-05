Incontri con la cultura giapponese a Sorrento in collaborazione con la città di Kumano.

Dal 24 Maggio al 30 Giugno è aperta nella Città di Sorrento la mostra fotografica: Alle radici della spiritualità giapponese: Kumano 日本の神秘のこころ:熊野 L’esposizione si prefigge non solo l’obiettivo di stringere ancor di più i legami interculturali con Sorrento (con cui è gemellata dal 2001) ma di far conoscere in Italia K umano , perla di bellezza e spiritualità

La mostra (organizzata e cordinata da Valentina Formisano, responsabile dell’Ufficio

Relazioni Internazionali della Città di Kumano) è vis i tabile da l unedì a sabato dalle ore 9:00 alle 12:0 0 presso l’ Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso”, via Marziale, 18.

Kumano e Sorrento sono d ue realtà, che seppur distanti geograficamente, hanno punti di contatto che con sorpresa le avvicinano: una natura florida e generosa insieme ad un incantevole affaccio sul mare, un’abbondante produzione locale di agrumi, antiche tradizioni, una storia millennaria e sicuramente le cittadine condividono un forte spirito di ospitalità e gentilezza. Tuttavia, a differenza di Sorrento, Kumano è ancora quasi del tutto inesplorata, rivelando, purtroppo, ancora a pochi il proprio fascino

Con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare Kumano all’estero è stato aperto un photo contest nella cittadina giapponese in cui gli abitanti (e non solo) sono stati invitati a raccontare attraverso il linguaggio fotografico uno dei tratti caratterizzanti d i Kumano : la sua spiritualità (in giapponese shinpi)

Ai partecipanti è stata lasciata libertà d’interpretazione del tema, purchè al centro dei lavori emergesse sempre questo tratto carettizzante seppur interpretato nelle sue molteplici accezioni.

Prima di esporre i lavori a Sorrento, le fotografie sono state esposte al Kumano shi Bunka Kouryū Sentā , Centro per gli scambi culturali della Città di Kumano, intrecciando in questo mondo ancor di più i legami tra le due affascinati realtà.

Trentaquattro le fotografie in mostra che raccontano di questa storica cittadina attraversata dal Kumano Kodō , una rete di sentieri di pellegrinaggio che conducevano ai tre sacri santuari di Kumano, conosicuti sott o il nome collettivo di Kumano Sanzan.

Dal luglio 2004 questi sentieri sono stati inseri nella Lista UNESCO sotto la denominazione di

“Siti sacri vie dei pellegrini nella penisola di e il prossimo 7 luglio ricorrer e r à il quindicesmo anniversario della loro registrazione.

L a mostra si apre in concomitanza con uno stage di aikid ō dal 24 al 26 maggio al Centro Metamorfosi e al Palazzetto dello Sport di Sorrento, in via Atigliana), tenuto dal sensei Yoshinobu Takeda . Grande mae stro e allievo diretto del fondatore, Morihei Ueshiba , di quest’arte marziale che è anche intesa come forma di intensa pratica religiosa per lo

sviluppo spirituale

Due eventi a Sorrento all’insegna della spiritualità giapponese che si inseriscono nell’ambito dell’annuale rassegna “Incontri con la cultura giapponese”, varate dal C omune di Sorrento.