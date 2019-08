La festa di San Giorgio Martire a Trentola Ducenta è anche un monento di solidarietà.

Un gesto d’amore può cambiare ogni cosa. È con questo spirito che il “Comitato Festeggiamenti San Giorgio”, presieduto da Enrico Russo, ha scelto di sovvenzionare, per questo mese, la Caritas della parrocchia “S.Giorgio” per la realizzazione degli abituali pacchi alimentari, destinati alle famiglie più bisognose. Per agosto, infatti, l’azienda CEI, che si occupa dell’erogazione dei pacchi, non ha provveduto alla loro distribuzione presso la Caritas della parrocchia e non solo. Per tal motivo, il Comitato ha voluto, fortemente, sopperire questa “mancanza” affinché si consegnasse il pacco alimentare a tutti gli iscritti.

“Non era giusto – affermano i componenti del Comitato – far mancare i pacchi alimentari ai più bisognosi proprio in questo periodo. Loro non possono permettersi una vacanza o una semplice giornata di relax e proprio per questo motivo, abbiamo scelto di garantirgli almeno il pacco alimentare. Il Comitato è vicino alla Parrocchia e operiamo sempre in sinergia, siamo complementari. Oltre ai festeggiamenti che terremo in questo periodo, dobbiamo anche ricordarci delle difficoltà che alcuni cittadini della comunità possono vivere. Dove possiamo operare, lo faremo sempre”.

La distribuzione dei pacchi alimentari, si terrà alle ore 17 del 27 agosto presso la parrocchia “San Giorgio Martire”: “Sicuramente – concludono – i cittadini apprezzeranno il nostro gesto. Non a caso, il significato dei festeggiamenti che stanno per avere inizio è proprio questo ovvero volgere sempre lo sguardo a chi ha più bisogno, proprio come faceva il nostro Santo Patrono San Giorgio aiutando sempre i più poveri”.