MUCIRAMA – Museo Civico “Raffaele Marrocco, accordo tra MANN e Comune di Piedimonte Matese.

In rete con il territorio: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Comune di Piedimonte Matese stipuleranno entro il mese di settembre 2019 una convenzione per promuovere il locale museo MUCIRAMA- Museo Civico “Raffaele Marrocco”.

L’accordo sarà concentrato sugli ambiti della tutela e della valorizzazione: da un lato, infatti, sarà previsto un supporto da parte del personale scientifico del MANN per determinare le criticità in merito alla sicurezza e all’esposizione dei reperti; d’altra parte, saranno garantiti standard efficaci di didattica e comunicazione. In seconda battuta, saranno organizzate, con cadenza periodica, esposizioni temporanee per diffondere la conoscenza del patrimonio del Museo di Piedimonte, sopratutto della fase sannitica, anche in riferimento alla prossima riapertura della sezione Magna Grecia del MANN: il calendario culturale e di attività sarà presentato nel prossimo autunno.

“La Città di Piedimonte e l’amministrazione tutta ringraziano il Direttore Paolo Giulierini per la disponibilità e per aver preso a cuore, tra mille impegni, anche il rilancio ed il rinnovo del nostro MUCIRAMA. Siamo onorati di poter collaborare con il MANN per proporre anche nel Matese parte della sua ricchezza”, commenta il sindaco del Comune di Piedimonte Matese, Luigi di Lorenzo.

“Un grande portale culturale verso il Mezzogiorno. Questo vuole essere il MANN e in questa ottica siamo felici di poter collaborare alla valorizzazione dell’importante museo di Piedimonte Matese, città ricca di storia che, dai tempi di Amedeo Maiuri, ha avuto rapporti con l’Archeologico di Napoli”, dichiara il Direttore del MANN, Paolo Giulierini.