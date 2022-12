Natale 2022, il Comune di San Potito Sannitico stanzia il fondo di Solidarietà Alimentare

Con Delibera di Giunta del 15/11/2022 l’Ente potitese ha prima proceduto con lo stanziamento di un fondo di solidarietà alimentare dell’importo di 6.000,00 euro da assegnare a famiglie che vertono in stato di disagio economico, comprovato con ISEE in corso di validità non superiore a 5.000,00 euro. Ogni beneficiario ha avuto la possibilità di avere un contributo massimo ammissibile per ogni richiedente pari a 100,00 euro.

Come specificato nella Determina del 29/11/2022 è stato poi emanato un avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle domande pervenute entro il 9 dicembre e si è proceduto all’erogazione.

“[…] Gli stessi potranno essere spesi esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali di San Potito Sannitico. Sono escluse le bevande alcoliche e superalcoliche e prodotti di monopolio […]”. Si legge nell’Avviso.

“Un fondo già precedentemente istituito da questa Amministrazione, – ha precisato il sindaco Francesco Imperadore – particolarmente importante in questo momento di crisi economica, che ha la duplice finalità di dare un piccolo sostegno a chi ne ha bisogno e nel contempo di incentivare l’economia locale. Approfitto per augurare un sereno Natale a tutti i nostri concittadini”.