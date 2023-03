Niente canone per le lampade votive a Sant’Angelo d’Alife, l’amministrazione Caporaso ricorda le vittime del COVID.

Si è celebrata lo scorso 18 marzo la Giornata Nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus. Anche Sant’Angelo d’Alife ha celebrato solennemente questa ricorrenza. Il sindaco Michele Caporaso e la sua Amministrazione hanno anche fatto istallare presso il cimitero del paese una lapide commemorativa per non dimenticare tutti coloro che in piena pandemia ci hanno rimesso la vita.

Per l’occasione il sindaco Caporaso ha ribadito quanto annunciato in Consiglio Comunale qualche giorno prima: “i nostri defunti saranno illuminati da una luce eterna”. Luce che si riferisce a tutte le lampade votive del cimitero per le quali proprio in assise l’altra sera è stata votata all’unanimità l’abolizione del canone a partire dal 2023.