Nutrizione e psicologia dello sport, convegno a Monte di Procida.

Non solo sport, ma anche cultura, c’è tutto questo e altro ancora nel programma del Comune di Monte di Procida, proclamato dall’Aces, Comune Europeo dello sport 2023.

Il 12 aprile, nella sala consiliare Ludovico Quandel alle ore 10, si terrà il convegno “VIAGGIO TRA NUTRIZIONE E PSICOLOGIA NELLO SPORT ”, l’evento si lega al progetto che la Delegazione Zonale ACSI Flegrea (Ente di promozione sportiva del CONI) e Fidippide Academy ACSD, sua affiliata, hanno inserito nel programma di formazione e didattica prevista dal CONI, dando vita a un nuovo progetto rivolto ai bambini della fascia d’età 2015/2016.

Una manifestazione sportiva che ha avuto inizio nell’autunno del 2022 e si concluderà nella primavera del 2023. In questa iniziativa il pretesto è il “pallone”, attraverso il quale si vuole raggiungere l’obiettivo principale: potenziare l’offerta di attività sportiva per i bambini e creare un terzo tempo tra le famiglie dei piccoli atleti, con scambi di opinioni e di interessi sociali, avvalendoci, grazie al contributo dell’associazione culturale Anteas Amici dei Campi Flegrei aps, di esperti in nutrizionismo, psicologia, sociologia.

I temi che saranno trattati sono: RISCHI DELL’OBESITA’ INFANTILE, L’ALIMENTAZIONE NEI TEMPI, STILE DI VITA SANO NEI BAMBINI E NEGLI ANZIANI, COME AFFRONTARE LA PSICOLOGIA DEL “NON PIACERSI”, LA PSICOLOGIA NELLO SPORT.

È prevista inoltre la partecipazione dell’assessoreL’Albero Rosso per sensibilizzare sulle donazioni di sangue . “Non c’è per il Sangue un sostituto. E’ un atto d’Amore il sangue donato”.

Porteranno i saluti: il Sindaco Giuseppe Pugliese, l’Assessore allo sport e alla salute del Comune di Monte di ProcidaTina Schiano di Cola, il Presidente di Anteas Amici dei Campi Flegrei aps Alfonso Coppola e il Presidente di Fidippide Academy ACSD Raffaele Serio.

Relazionano sul tema:

per Anteas: Prof. Domenico Tiseo, Dott.ssa Camilla Catalano, Dott.ssa Roberta Galeota, Dott.ssa Clelia Lega, Dott.ssa Ester Fasano.

per L’Albero Rosso: Avv. Valentina Di Maria, Dott. Aldo Amoriello.