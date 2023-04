Prendi 3, domenica 2 a Monte di Procida.

Domenica 2 Aprile 2023 presso la spiaggia di Acquamorta ne Comune di Monte di Procida si giocherà a #Prendi3, una campagna di Educazione Ambientale ideata dall’Associazione di Promozione Sociale “N’Sea Yet” e patrocinata dal Comune di Monte di Procida in collaborazione con diverse associazioni del territorio: Vela Latina, ASD Montevolley, Protezione Civile Falco e Falchetti, ASD Crystal Star e Pro Loco Monte di Procida

Per spiegare come N’Sea Yet coinvolge le persone attraverso questo gioco di educazione ambientale basta leggere le istruzioni che si trovano sulle loro pagine social:

<<COME SI GIOCA:

1) Raccogli almeno 3 pezzi di plastica;

2) Scatta un “Selfie-Utile” all’ambiente e agli Oceani con il bottino di plastica che butterai nella raccolta differenziata e pubblicalo sui tuoi profili Instagram e Facebook;

3) Tagga almeno 3 amici che vuoi invitare a giocare.

4) Inserisci l’hashtag #Prendi3 per divulgare il gioco e tagga @NSeaYet e @Prendi3

L’Obiettivo della campagna è creare consapevolezza e diminuire l’acquisto e il consumo di plastica monouso, cambiando i comportamenti attraverso il messaggio forte grazie ai Social: INVECE DI GETTARE, #PRENDI3!

Per giocare dovrai copiare e incollare queste istruzioni nelle foto che carichi sul tuo profilo social>>

Domenica sulla spiaggia di Acquamorta,quindi, non sarà una pulizia della spiaggia bensì un gesto di gratitudine nei confronti del mare per educare tutti i partecipanti ad osservare stili di vita tendenti all’Ecocentrismo. Infatti, la campagna vuole sensibilizzare tutti ad un’evoluzione comportamentale nei confronti del problema della plastica che sta soffocando gli oceani.

L’obiettivo, quindi,non è pulire la spiaggia ma fare in modo che non si inquini più, perché il gesto di raccogliere almeno 3 pezzi a testa rende i partecipanti più consapevoli del problema a monte (duranti gli acquisti quotidiani) e cioè a non produrre il rifiuto anziché poi risolvere il problema a valle e cioè dover pulire una spiaggia. Inoltre, si educano le persone ad utilizzare lo strumento dei social media a supporto delle tematiche ambientali e non solo per futile svago.