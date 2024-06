Quarto Onirica, tre giorni di arte di strada per sensibilizzare sulla legalità

Un evento per ricordare che la legalità passa anche attraverso il gioco, la poesia degli artisti di strada.

Dal 14 al 16 giugno Quarto ospita l’evento QuartoOnirica festival che vedrà protagonisti gli artisti di strada inserito nell’ambito della programmazione Quarto in viaggio per la legalità, fortemente voluta dal sindaco Antonio Sabino e dall’assessore agli eventi e spettacoli Annarita Ottaviano.

La manifestazione, presentata a Casa Mehari, bene confiscato, ha visto la presenza di Carmela Ioime dell’Associazione di promozione sociale Teatro Nudo, Roberto Postiglione di Casa della Cultura-Aurora, Salvatore Piedimonte di Musiciens, Arturo Delogu dell’associazione Artemide, Roberta Di Lauro dell’Associazione culturale Credici, l’assessore alla Cultura e Legalità Raffaella De Vivo e il vicesindaco Annarita Ottaviano. Ha moderato il consigliere Davide Secone.

La manifestazione dimostra la vitalità artistica e il grande fermento culturale che sta vivendo la città di Quarto.

Il Festival prende il via venerdì 14 giugno a partire dalle 19 in piazza Santa Maria con Yuri e il suo spettacolo dal titolo Melì – Melò, a cui farà seguito Giulio Carfora con Homo Stupiedens.

Si prosegue con l’(A)simmetry di Guglielmo per terminare con Hamza e il suo Histoire d’una flamme.

Sabato 15 doppia location in piazzale Europa e piazza Santa Maria. In piazzale Europa apre, ancora alle 19, Selvaggia Filippini con Io, Pulcinella segue la performance di Tony Clown dal titolo Un payaso en busca de la risa con il ritorno, e ancora, Guglielmo con (A)simmetry, per concludere con Diamond di Pablo e Post Festival presso Aurora Casa della Cultura. Nell’altra location, cioè piazza Santa Maria, ritornano Yuri con Melì Melò, Giulio Carfora con Homo Stupidens, Guglielmo con (A)simmetry e Hamza con Histoire d’una flamme.

Domenica doppia location in piazza Santa Maria e piazzale Europa con le esibizioni ancora a partire dalle 19, quando in piazzale Europa lo show sarà animato da Selvaggia Filippini con Io Pulcinella, Tony Clown e il suo Un payaso en busca de la risa, Pablo con Diamond e Post Festival alla Casa della Cultura Aurora. Ancora in piazzale Europa Giulio Carfora si esibirà con Homo Stupidens, Yuri con Non rompetemi le bolle, Hamza in Histoire d’una flamme, Collettivo diverbio composto da Nicola Barbato, Francesco Piscitelli, Naomi Simeoli, Dario Ferrara in Slam poetry. In piazza Santa Maria ci saranno Selvaggia Filippini con Io Pulcinella, Tony Clown con Un payaso en busca de la risa, Guglielmo in (A)simmetry e Pablo con Diamond.

Un programma fitto che si completa con altri artisti itineranti per le strade della città e del centro storico: Il teatro di Carlotta, Contestualmente teatro, Pipos clown, Gilda, Peppe Villa, Cira Sorrentino, Mika Chan. Quarto in Fiera, artisti vari in Art Exihibit, e tante aree food completano il programma.