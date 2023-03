San Potito Sannitico, efficientamento energetico per municipio e polo scolastico.

“Sempre al passo con i tempi”. Questo fa sapere il sindaco di San Potito Sannitico Francesco Imperadore nell’annunciare gli ultimi traguardi raggiunti in termini di sostenibilità. Altro risultato ottenuto dall’amministrazione comunale, infatti, sono due nuovi finanziamenti in arrivo nell’ambito dell’Avviso C.S.E. 2022 denominato “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile, negli edifici di proprietà delle Amministrazioni Comunali, finanziati con risorse nell’ambito dell’Asse VI del PON IC.

I due finanziamenti ottenuti riguardano interventi di efficientamento energetico da realizzare sia per la sede municipale sita in Piazza della Vittoria che per il polo scolastico comunale sito alla località Beneficio, i due interventi, entrambi ammessi a finanziamento con Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispettivamente del 22/02/2023 e del 28/02/2023, riguardano la realizzazione, per entrambe le strutture comunali, di impianto fotovoltaico da installare sulle coperture degli edifici, impianto a pompa di calore per la climatizzazione e l’installazione di schermature solari in PVC. “Un corposo rinnovamento per le due strutture comunali coinvolte, – annuncia il sindaco – che si tradurrà anche in un forte risparmio energetico per il Comune”.