San Potito Sannitico: Partiti i lavori per un importante intervento di manutenzione del cimitero comunale.

Sono partiti ieri i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale in via Pirocca e Carrocce.

Con determina n. 06 del 28/09/2021 dell’area tecnica – settore lavori pubblici, infatti sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione dell’interno del cimitero, alla ditta Zappulo Vincenzo, che si impegnerà a realizzare importanti interventi che nello specifico si elencano:

– Ristrutturazione della camera mortuaria mediante il totale rifacimento degli intonaci;

– manutenzioni delle pavimentazioni;

– rifacimento intonaci ai loculi del primo e secondo livello;

– impermeabilizzazione della copertura alla pila di loculi del terzo livello ed il rifacimento degli intonaci;

– sistemazioni varie.

L’intervento che ammonta ad €. 22’893,20 risulta completamento a costo zero per i cittadini, infatti questa amministrazione dopo una attenta gestione delle casse comunali e con una accurata politica di risparmio, è stata in grado di trovare e mettere a disposizione risorse atte a finanziare un intervento tanto importante quanto necessario.

“Grande soddisfazione perché ancora una volta e come ormai succede spesso, siamo vicini ai cittadini, ascoltandoli e risolvendo problemi che purtroppo con il passare degli anni vanno programmati e risolti. Il cimitero comunale è stato sin dall’inizio uno dei luoghi che maggiormente ho voluto attenzionare. È li che riposano i nostri cari ed è lì che bisogna porre sempre attenzione”. A dichiararlo il sindaco Francesco Imperadore.