Sant’Angelo d’Alife, in arrivo una nuova Palestra Comunale. Caporaso: “I giovani sono e saranno sempre la priorità”.

Partiranno a breve i lavori di abbattimento e ricostruzione della Palestra Comunale sita in via Roma. L’iter procedurale è arrivato al capolinea, sono stati, infatti, affidati i lavori che presto consegneranno ai giovani santangiolesi un nuovo edificio che, oltre ad essere una struttura per la pratica sportiva è soprattutto un luogo di aggregazione, che per i giovani di una piccola comunità assume una valenza maggiore.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Fondo Sport e Periferie per l’anno 2022. Soltanto cinque progetti in Campania sono stati ammessi a finanziamento.

Una notizia che arriva proprio in concomitanza con l’avviso pubblico indetto dal Ministero dell’Istruzione che propone la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia da finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

“Siamo già al lavoro per questa nuova opportunità, – ha dichiarato il primo cittadino Michele Caporaso – intanto che tutte le energie e le professionalità della mia amministrazione, magistralmente supportate da un competente staff tecnico, sono concentrate sull’imminente realizzazione della nuova Palestra Comunale. I giovani sono e saranno sempre la priorità”.

Tutto questo mentre si sta lavorando alle procedure per la realizzazione di un ulteriore asilo nido e di un’altra palestra per la Scuola dell’Infanzia e Primaria.