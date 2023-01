Sant’Angelo d’Alife: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, verso l’abbattimento e la ricostruzione dell’asilo Mazzarella.

“Siamo all’espletamento della gara per la progettazione” dice il sindaco di Sant’Angelo d’Alife Michele Caporaso in merito all’abbattimento della struttura esistente finalizzato alla ricostruzione dell’asilo nido Monsignor Mazzarella di Via Roma. Un’opera dal costo complessivo pari a €668.753,63 che sarà possibile realizzare grazie ai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Nello specifico il finanziamento di cui beneficerà il Comune di Sant’Angelo d’Alife per l’asilo nido Mazzarella si riferisce alla MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

“Comincia un periodo molto particolare per la nostra Sant’Angelo d’Alife, – continua il primo cittadino Caporaso – un periodo in cui saranno messi a frutto tutti i sacrifici fatti da un’attenta squadra di tecnici e amministratori che con un’accurata progettualità ha ottenuto numerosi finanziamenti che cambieranno completamente il nostro paese”.