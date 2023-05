Sant’Angelo d’Alife, primo Consiglio Comunale per “Il Paese che AmiAmo”, l’1 giugno festa di ringraziamento.

Si è svolto lo scorso sabato, 27 maggio, il Consiglio Comunale d’insediamento per l’Amministrazione Comunale di Sant’Angelo d’Alife.

Il sindaco Michele Caporaso e la squadra de “Il Paese che AmiAmo” hanno fissato la data della festa di ringraziamento per i loro concittadini che con consensi da record hanno confermato la continuità. Si svolgerà l’1 giugno a partire dalle 20:30 in via Roma (in caso di pioggia tutto sarà spostato presso i locali della scuola primaria, ex Casa del Parco).

Sono tutti ufficialmente a lavoro per il secondo mandato i consiglieri e gli assessori capitanati dal sindaco Michele Caporaso. Dopo il giuramento del sindaco sono stati ufficializzati i nomi che saranno al suo fianco per portare a termine il secondo mandato: presidente del Consiglio Comunale Antonio Vigliotti, vicepresidente Maria Gilardi. La giunta, invece, è composta da: Giovanni Curtopasso, anche vicesindaco e Michela Visone.

“Tutti insieme, a prescindere dagli incarichi e dalle deleghe, lavoreremo alacremente per la nostra amata Sant’Angelo d’Alife. E lo faremo con una marcia in più, i numerosi consensi avuti, segno che abbiamo seminato bene e perciò non ci resta che continuare a farlo avendo cura del raccolto”. A dichiararlo la neofascia tricolore Michele Caporaso.