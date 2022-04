Sant’Angelo d’Alife: valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali, una tavola rotonda e la presentazione di un libro per parlarne.

Presso l’Edificio Scolastico di via Roma a Sant’Angelo d’Alife oggi, 2 aprile a partire dalle ore 17:00, si parlerà di territorio. In occasione della presentazione del libro di Alessia Frisetti dal titolo “Rupecanina – Storia e archeologia di un villaggio medievale in Campania” si terrà anche una tavola rotonda dedicata alla valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali a Sant’Angelo d’Alife e nella Valle del Volturno.

Un importante evento patrocinato dal Ministero della Cultura e dall’Università degli studi Suor Orsola Benincasa e moderato dalla dirigente scolastica Michela Visone.

“Siamo innanzitutto onoratissimi di ospitare dei così autorevoli relatori e di conseguenza sono certo che un dibattitto inerente ad un tempa così di pregio possa portare ad una giusta direzione verso la reale valorizzazione. Mi preme precisare, infatti, che il nostro territorio è pieno di potenzialità e perciò lavoreremo sempre per mettere a sistema Beni Culturali, paesaggio e prodotti enogastronomici”. A dichiararlo il sindaco di Sant’Angelo d’Alife Michele Caporaso.