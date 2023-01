Servizio Civile, possibilità per 14 giovani a Sant’Angelo d’Alife.

“Per il terzo anno consecutivo a Sant’Angelo d’Alife c’è la possibilità di far partecipare giovani al Servizio Civile. Siamo alla ricerca di 14 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di lavorare a tre straordinari progetti per il territorio”.

E’ l’appello del primo cittadino di Sant’Angelo d’Alife Michele Caporaso nell’annunciare il bando del 15 dicembre 2022 – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – per la selezione di N° 70.358 Operatori Volontari da impiegarsi in progetti di Servizio Civile Universale in Italia.

La durata del servizio è di dodici mesi e si articola su 25 ore settimanali e su 5 giorni.

” […] Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ . […] Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta, entro e non oltre 14.00 del giorno 10 febbraio 2023″. Si legge nel bando.

A supporto del patrimonio storico, artistico e culturale si cercano 5 volontari a cui affidare la valorizzazione di storie e culture locali. Mentre a supporto del patrimonio ambientale e della riqualificazione urbana si cercano 6 volontari a cui affidare la riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.