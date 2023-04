Si chiamerà “Patto per Alife” la coalizione con Salvatore Cirioli candidato sindaco.

Le tre squadre scese in campo la scorsa tornata elettorale (Uniti per Alife; L’Elefante e CambiAmo Alife) sono diventate ufficialmente una e si chiamerà “Patto per Alife”. Continuano incessantemente gli incontri dell’ormai unica compagine il cui candidato sindaco il prossimo 14 e 15 maggio tenterà la corsa alla fascia tricolore.

“Si sta lavorando già da giorni ad un programma condiviso, che sia essenziale, realizzabile e serio” fanno sapere i partecipanti, sempre più numerosi e sempre più motivati.

“La riorganizzazione attenta della macchina comunale e la scelta accurata di un squadra di professionisti che possano intercettare fondi sono i due punti cardine da cui ripartire” ha evidenziato il candidato sindaco Salvatore Cirioli.

Ad una manciata di giorni dalla presentazione delle liste tutto è pronto per portare avanti un progetto condiviso e partecipato e tutti i candidati delle tre compagini si sono detti pronti a farsi avanti in qualsiasi momento ce ne fosse la necessità. Tra qualche ora la presentazione del logo ma intanto si sta dando spazio alla parola “Patto”, ampiamente condivisa dal gruppo, perché il vero significato, che va ben altre il senso letterale del termine, è che tutto il gruppo, rappresentato dal candidato sindaco Salvatore Cirioli, sarà disposto a “scendere a patti” SOLO con gli alifani.