Studio dentistico abusivo sequestrato da Polizia Municipale a Sant’Antimo.

Siamo all’inizio del mese di agosto , non si ferma il lavoro della Polizia Locale di Sant’Antimo diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli , avviate numerose attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere e contrastare vari fenomeni tra cui l’esercizio abusivo delle attività mediche . Dopo le varie attività poste in essere negli ultimi periodi dalla Polizia Locale , tra cui il controllo del fenomeno della TERRA DEI FUOCHI ed i n.5 DASPO URBANI emessi a carico di parcheggiatori abusivi , gli uomini della Polizia Locale diretti personalmente dal Comandante Piricelli hanno avviato una serie di controlli serrati per tutelare la salute dei cittadini . Dai controlli effettuati in uno Studio Medico Odontoiatrico è emerso che il titolare esercitava da svariati anni in dispregio alle normative vigenti in materia, senza essere in possesso delle autorizzazioni previste per l’esercizio di attività sanitarie da parte di soggetti privati, per tali motivi è stato posto sotto sequestro di Polizia Giudiziaria uno studio di circa 200 mq , denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare . Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori .

