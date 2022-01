Terra dei fuochi, quasi 3 milioni a Brusciano.

Due milioni e 884mila euro per realizzare un palazzetto dello Sport e un Centro Eventi.

Sono i fondi assegnati al Comune di Brusciano con la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) Terra dei Fuochi, che finanzia con circa 200 milioni di euro, 67 progetti presentati da 52 Comuni, tre enti pubblici delle province di Napoli e Caserta.

Un contratto che, secondo quanto è stato detto, “permetterà di trasformare un territorio, da regi lagni che per ora rimandano tristemente alla terra dei fuochi ai regi lagni come “Giardino d’Europa”” “Sono particolarmente soddisfatto nel comunicarvi che Brusciano avrà il suo Palazzetto dello Sport”, commenta il sindaco Giacomo Romano, “ieri è stata una giornata storica che ci consente di realizzare strutture che la nostra comunità ha sempre desiderato e mai avuto. Alla presenza del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, l’On Paolo Russo e don Maurizio Patriciello ho firmato il contratto che assegna a Brusciano quasi tre milioni di euro. Alla firma ho provato una grande emozione ed ho ringraziato, a nome di tutta Brusciano, il ministro Carfagna per aver riconosciuto alla nostra città ed alla nostra proposta progettuale il massimo richiesto. La soddisfazione più grande è che il Ministero ha dato al nostro progetto il grado di “Alta priorità”. La Conferma che quando si lavora con passione e determinazione i risultati si possono raggiungere anche in breve tempo. Presto passeremo alla fase operativa perché si arrivi alla trasformazione reale di Brusciano”.

Il centro sportivo sará realizzato in via Tirone ed avrà un forte impatto nella vita dei giovani, degli studenti e le diverse associazioni presenti sul territorio. L’intento dell’amministrazione comunale, guidata da Romano, è quello di poter ospitare non soltanto eventi sportivi, ma anche concerti, show, esibizioni. (ANSA).