Torre Annunziata: consegnata la sede al Forum dei Giovani.

È stata ufficialmente consegnata al Forum dei Giovani di Torre Annunziata la sede in cui verranno svolte le attività dell’organismo. La cerimonia di consegna dell’immobile si è tenuta lo scorso 29 settembre, nella struttura comunale di via Dante 6, con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti di cessione da parte dell’amministrazione comunale per tutta la durata del mandato in corso.

“Siamo molto fiduciosi in questo nuovo corso del Forum” ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili del comune oplontino, Luisa Refuto. “Sin da subito i membri hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il territorio. Ci auguriamo che quest’altro strumento messo a disposizione dall’amministrazione, qual è una sede autogestita, possa dare slancio alle attività di questo organo fondamentale per i giovani di Torre Annunziata”. Grande soddisfazione anche nelle parole del neo-coordinatore del Forum torrese, Mattia Russo: “Questo è un primo grande passo per il Forum. Un ringraziamento va all’assessore Refuto e al dirigente Anaclerio per la grande disponibilità dimostrata fin dal primo giorno di insediamento del nuovo organo. Ora non resta che rimboccarci le maniche e darci da fare per la nostra Torre Annunziata. Speriamo di proseguire sempre un rapporto proficuo di collaborazione con questa amministrazione comunale e con quella che si insedierà il prossimo anno, atto distintivo di questo nuovo coordinamento che vuole fare della collaborazione il punto di forza per tutte le future iniziative”.

Tutto pronto, quindi, per l’inaugurazione e l’apertura alla città della sede, che avverrà prossimamente. La struttura diventerà una vera e propria “Casa dei giovani” aperta a tutti i ragazzi, in cui avranno luogo eventi, corsi e manifestazioni organizzate dal Forum.