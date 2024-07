Trentola Ducenta entra in Asmel, proroga fino al 10

Anche Grottaminarda e Trentola Ducenta aderiscono ad Elenco Idonei, la procedura assunzionale che è giunta quest’anno alla sua terza edizione.

Sono aperte fino al 10 Luglio, ore 12.00, le candidature per partecipare al Maxi-Avviso di selezione pubblica per la formazione l’aggiornamento di 37 elenchi di profili professionali volti a riempire i Comuni soci Asmel. In Campania sono 207 gli Enti sottoscrittori dell’accordo aggregato (in continuo aggiornamento) e 550 i Comuni che possono attingere da queste liste.

Elenco di idonei è una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento e dà la possibilità agli Enti Locali di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (anche stagionali), per vari profili e categorie professionali coprendo così tutti i fabbisogni e le necessità degli Enti aderenti. Tantissimi i profili professionali richiesti, anche esperti tecnici per il PNRR, sia laureati che diplomati. Dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati e ai funzionari contabili. Dagli informatici agli psicologi e ai giornalisti. Su specifica richiesta degli Enti, nel terzo Maxi-Avviso sono stati aumentati anche i profili di operatori e operai specializzati (ex categoria B) come autisti, idraulici, muratori, falegnami ed elettricisti.

È una modalità di reclutamento molto più veloce dei classici concorsi pubblici e dello scorrimento delle graduatorie di altri enti permettendo di finalizzare le assunzioni in sole 4-5 settimane, come testimoniato dagli oltre 740 enti soci Asmel che hanno adottato questa procedura già a partire dal 2022.

Nel 2023 sono state perfezionate 117.000 candidature provenienti da tutta Italia con il 60% dei candidati tra i 31 e i 40 anni. Ad oggi sono già assunti 610 idonei e ulteriori 325 procedure finalizzate all’assunzione sono attualmente in corso. Oltre l’85% è assunto a tempo indeterminato e il 36% degli assunti ha meno di 35 anni. Nello specifico, la Campania è al primo posto per numero di assunti con ben 188 reclutati.

Per il terzo Maxi-Avviso è possibile candidarsi ad uno o più profili tramite la piattaforma www.asmelab.it. Dopo aver superato la prova preselettiva a cura di Asmel composta da 60 quesiti a risposta multipla, gli idonei restano iscritti nell’elenco per 3 anni o fino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato. Con un’ulteriore prova selettiva curata dall’Ente che ha indetto l’interpello, si passa alle assunzioni.

La modalità che si ha già dimostrato di essere una best practice ha recentemente visto l’adesione dei Comuni di Grottaminarda (AV) e Trentola Ducenta (CE), che si aggiungono agli altri aderenti, tra cui Battipaglia, Mondragone, Procida, Casoria, Bellizzi, Sarno, Somma Vesuviana, Atripalda, Bacoli, Orta Di Atella, San Nicola La Strada, Capua, Casavatore, Frattaminore, Santa Maria A Vico, Monte Di Procida, Calvizzano, Solofra, Mercogliano, Barano D’Ischia, Giugliano In Campania, Pompei, Pertosa e San Gennaro Vesuviano.