Un contributo a fondo perduto per le attività artigianali e commerciali del territorio, lo annuncia il sindaco di San Potito Sannitico.

Con un documento a firma del Responsabile dell’Area Finanziaria Gianni Petteruti è stata formalizzata l’assegnazione alle attività economiche, artigianali e commerciali del territorio comunale di San Potito Sannitico, di un contributo a fondo perduto per l’anno 2021.

“Dato atto che il D.P.C.M. 24 settembre 2020 ha previsto lo stanziamento a favore di questo Comune per l’anno 2021 di un contributo di euro 24.115,00 da destinare alle attività economiche, artigianali e commerciali che insistono sul territorio; Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n.03 in data 12/01/2023 ha stabilito i criteri di assegnazione del contributo in oggetto; RENDE NOTO […]”

Questo si legge dal documento che ufficializza la volontà della Giunta Imperadore in merito al sostegno economico sopracitato.

“Abbiamo attuato tutte le procedure previste per poter ottenere questo contributo stanziato per le Aree Interne, – ha dichiarato il primo cittadino Francesco Imperadore – siamo felici di sostenere le attività produttive di San Potito Sannitico”.