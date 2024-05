Unpli Napoli, incontro programmatico a Cimitile

Nel corso di un evento articolato su due giorni, si è visto il territorio nolano crocevia del nuovo corso firmato Pro Loco, il cui avvio dei lavori è stato destinato al Consiglio Direttivo dell‟Unpli Napoli, a cui hanno preso parte anche i componenti dell’Organo di Controllo, dei Probiviri e delle Commissioni Unpli Napoli.

L’incontro, tenutosi mercoledì 08 maggio presso il suggestivo Parco Velotti di Cimitile, è stato presieduto dall’intervento del Sindaco Filomena Balletta ed ha rappresentato un momento di profonda riflessione e discussione.

Guidati dal presidente Unpli Napoli, Luigi Barbati, i consiglieri neo-eletti si sono mostrati determinati nel porre al centro del nuovo mandato la promozione turistica dell‟intero territorio napoletano, partendo dalla volontà di ridare lustro e valorizzare il ricco patrimonio artistico, culturale e archeologico dei nostri territori, finora forse trascurato. Durante l‟assemblea, è emerso un sostegno deciso alla candidatura a Presidente Regionale Unpli Campania di Luigi Barbati.

Un passaggio cruciale che ha trovato conferma il 09 maggio, presso la sede provinciale di Camposano con l’invito ai presidenti provinciali Unpli di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per un tavolo di confronto in vista delle imminenti elezioni regionali Unpli del 26 maggio ad Avellino. Barbati, in qualità di candidato, ha delineato le linee guida del suo mandato 2024-2028, basate su sette punti programmatici chiave: 1. Il cambiamento che meritiamo: UNPLI Campania 5.0 2. Assistenza agli associati: la nuova struttura organizzativa della Segreteria 3. Strategie innovative di comunicazione: tra informazione e pubblicità 4. I numeri del Comitato Regionale: una prospettiva di crescita 5. Il Servizio Civile Universale: una scelta che ti cambia la vita 6. Gli eventi dedicati al territorio: condivisione, cultura e turismo 7. Progettualità e progettazione: l‟inventiva al servizio del territorio. “Una nuova sfida – afferma Barbati – che mi auguro possa essere da stimolo per affrontare in maniera innovativa il tema della promozione turistica e il miglioramento dell‟accoglienza sul territorio e puntando a dare sempre più forza e valore al Servizio Civile Universale. Una volta eletto, porterò avanti il mio mandato con la stessa determinazione e impegno che mi ha contraddistinto in tutti questi anni di militanza nel mondo Pro Loco, mantenendo ben fermo il mio motto „sempre e solo con passione e per amore‟ ”.