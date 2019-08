Vico Soirée, gran finale a Vico Equense venerdì 30.

Serata conclusiva di “Vico Soirée” il prossimo 30 agosto a Vico Equense. Alle 21.00, sul sagrato della ex Cattedrale, la performance teatrale e musicale a cura dell’associazione culturale “Lazzari e Briganti”, “Antonio Petito, la maschera, il mito”: le storie, gli uomini e gli aneddoti che hanno fatto di Pulcinella una maschera eterna.

In scena Rino Napolitano, chitarra e voce, Peppe Romano, flauto traverso, e Carmen Grassi, voce narrante. Ospite, lo scrittore e poeta Vincenzo Russo.

Alle 22.00, in via Castello Marina, gran finale con il tenore Piero Mazzocchetti e l’attore comico e imitatore Gianfranco Phino.

Condurrà la serata la presentatrice Rai Federica Peluffo coadiuvata da Roberto Ruggiero.

Lo spettacolo è stato organizzato in sinergia con l’agenzia letteraria Contrappunto House Of Books.

Una chiusura frizzante e variegata per un’iniziativa che ha saputo coniugare tradizione, arte, cultura, gastronomia, intrattenimento. “Vico Soirée”, infatti, si è svolta tutti i venerdì di agosto nel centro storico e i visitatori hanno avuto l’opportunità di ammirare mostre d’arte, artigiani all’opera, hobbisti, aziende del territorio che hanno proposto degustazioni di prodotti tipici e mercatini a chilometro zero, oltre a laboratori di cake design per bambini e corner musicali.

La manifestazione è stata realizzata grazie allo sforzo organizzativo dell’A.CO.V.E. (Associazione Commercianti Vico Equense) che attraverso la Presidente Margherita Aiello e il comitato direttivo dell’Associazione ha coinvolto artisti, artigiani, aziende del territorio, associazioni culturali, aprendosi anche a collaborazioni esterne, per dare vita a una kermesse itinerante che ha invitato e stimolato a scoprire e riscoprire le bellezze naturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del centro storico di Vico Equense.

L’iniziativa è stata sostenuta dall’amministrazione comunale.