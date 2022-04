Welcome Piano, arriva la Card di agevolazioni per i turisti.

A Piano di Sorrento arriva la “Welcome Piano”, la carta che dà il benvenuto ad ospiti e turisti dando libero accesso a promozioni, omaggi, sconti e offerte dedicate.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Confcommercio Ascom Piano di Sorrento Imprese per l’Italia e l’Atex, l’associazione campana che rappresenta il turismo extralberghiero e il relativo indotto come ristoratori, guide, Ncc, artigiani, bar, commercianti, professionisti e amanti del turismo, con la collaborazione della Pro Loco di Piano di Sorrento e il patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

«Con convenzioni ad hoc – spiega Gianluca Di Carmine, Presidente della Confcommercio di Piano di Sorrento – la “Welcome Piano” permette a chi sceglie la terra carottese di sentirsi accolto, nella totalità dell’esperienza in costiera, dai servizi fondamentali a quelli accessori, con l’occhio di riguardo che si riserva agli amici di famiglia». Già oltre 60 le attività commerciali che hanno aderito al progetto. Le agevolazioni scelte dai negozianti verranno segnalate nell’elenco delle attività aderenti consultabile tramite apposito QR-code. Al momento del check-in nelle strutture ricettive di Piano di Sorrento, gli ospiti riceveranno la “Welcome Piano” utilizzabile durante il pernottamento e valida per l’intero anno in corso.

L’iniziativa sarà presentata ufficialmente venerdì 8 aprile alle ore 19:00 presso la Sala consiliare del Comune di Piano di Sorrento. Interverranno il Sindaco Salvatore Cappiello, il Vice Sindaco Gianni Iaccarino, il Presidente dell’Atex Sergio Fedele e il Presidente della Confcommercio Ascom Piano di Sorrento Gianluca Di Carmine.