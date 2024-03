20 anni di successi: Nancy Coppola festeggia al Teatro Palapartenope

1. Ciao Nancy, sei pronta per il tuo concerto al Teatro Palapartenope di Napoli? Come ti senti a ripercorrere i tuoi primi 20 anni di carriera sul palco?

Ciao a tutti! Sì, sono molto emozionata e felice di poter condividere con il mio pubblico questo viaggio musicale lungo 20 anni. Ripercorrere la mia carriera sul palco davanti a parte dei miei fan è un’esperienza unica e speciale che non vedo l’ora di vivere.

2. Il tuo concerto si intitola “La mia Storia”. Cosa possiamo aspettarci da questo evento?

“La mia Storia” sarà un viaggio emozionante attraverso i momenti salienti e le tappe fondamentali della mia carriera. Ci sarà spazio per i miei primi successi, ma anche per le mie produzioni più recenti. Sarà un concerto ricco di emozioni, passione e musica.

3. Una delle tue azioni caratteristiche è quella di consegnare personalmente i biglietti dei tuoi concerti a casa dei fan. Cosa ti ha spinto a fare questa scelta?

Sì, è vero! Da sempre ho fatto questa scelta perché mi piace avere un rapporto diretto e personale con i miei fan. Consegnare i biglietti a casa loro è un modo per ringraziarli per il loro sostegno e per creare un legame ancora più forte con loro.

4. Hai annunciato che il concerto sarà anche un omaggio alla tua ecletticità artistica, dimostrata anche nel mondo cinematografico con il film “Il mio uomo perfetto”. Qual’è stata la tua esperienza nel mondo del cinema e cosa ti piacerebbe fare in futuro?

L’esperienza nel mondo del cinema è stata molto positiva e stimolante. Mi piacerebbe sicuramente continuare a esplorare questa dimensione artistica in futuro, magari con altri progetti cinematografici. Sono sempre alla ricerca di nuove sfide e nuove esperienze artistiche.

5. Infine, cosa vorresti dire ai tuoi fan che verranno a vederti al Teatro Palapartenope il 22 Marzo?

Vorrei ringraziarli di cuore per il loro sostegno e per essere sempre al mio fianco. Spero che il concerto “La mia Storia” possa essere per loro un momento speciale, un’occasione per condividere con me la passione per la musica e per festeggiare insieme i miei primi 20 anni di carriera. Ci vediamo al Teatro Palapartenope!