Al Rama Beach Café, la leggenda dell’House Music, Roger Sanchez

L’evento è di quelli da segnare in agenda. Non capita, certo, tutti i giorni potersi scatenare in riva al mare sulle note di una leggenda dell’House Music come Roger Sanchez, protagonista in console, sabato 24 giugno, al Rama Beach Café di Varcaturo.

L’appuntamento col noto dj, produttore e remixer newyorkese di origini dominicane, è a partire dalle 21, nel cuore pulsante del magnetico ritrovo, interamente progettato e realizzato a Bali. Uno scorcio d’Indonesia sul litorale domizio, location perfetta per una superstar della dance, in grado di miscelare sapientemente techno e ritmi tribali, garage, soul, pop e undergroud.

Una carriera, quella di Sanchez, che ha preso il via a fine anni Ottanta nei più importanti club della “Grande Mela” e che procede a gonfie vele in tutto il mondo, come testimoniato dai numerosi riconoscimenti ottenuti finora. Su tutti, il Grammy Award per il remix di “Hella Good” dei No Doubt.

“Lasciati andare”, il suo motto, “invito” che fa da leitmotiv a tante attività che lo vedono coinvolto. Non a caso, ha scelto di chiamare “Release yourself” il suo fortunatissimo podcast, diverse compilation e le esclusive one night, con le quali porta il suo sound in giro per il globo.

Una serata unica, quella di sabato al Rama, a base di music, clubbing, dj set and much more, che oltre a Roger Sanchez, vedrà coinvolti Emanuele Rea, Goldie e Soulhution.

Infoline: 392 4347500

Rama Beach

Via Marina di Varcaturo 8 – Castel Volturno (Caserta)