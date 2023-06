Al via la storica rassegna concertistica di Villa San Michele ad Anacapri “Un’estate per sognare”, primo appuntamento venerdì 30

Venerd ì 30 giugno alle ore 20 riparte la rassegna dei concerti a Villa San Michele, ex dimora del medico e scrittore Axel Munthe, tra i musei più visitati della Campania e sede delle istituzioni svedesi a Capri.

A inaugurare “Un’estate per sognare – Le serate del 2023” sarà il duo jazz composto dal pianista Jan Lundgren e il contrabbassista Hans Backenroth, cui si affiancherà la voce di Hannah Svensson.

Jazz Poetry è il titolo scelto dal gruppo che omaggerà, con una interpretazione del tutto personale, il genio di Amadeus Mozart e di Leonard Cohen.

Appena terminato il film festival svedese, la soprintendente Kristina Kappelin esprime la sua soddisfazione nel continuare una stagione ricca di eventi culturali: “Sono felice che la kermesse cinematografica, alla sua seconda edizione, abbia dato frutti lusinghieri e mi sento ancor più motivata a presentare la storica rassegna concertistica che apre con una esibizione di musica jazz con musicisti svedesi di levatura internazionale e riconosciuta bravura”.

La rassegna concertistica si svolgerà, come di consueto, ogni venerdì fino all’ 11 agosto, con la consulenza musicale di Bo Löfvendahlgrazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Il programma continuerà il 7 luglio alle ore 20 con la stella mondiale della lirica Iréne Theorin e il pianista Matti Hirvonen che dedicheranno la loro esibizione al repertorio di Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Jean Sibelius.

Il 14 luglio alle ore 20, l’antica cappella risuonerà delle note di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Franz Liszt, interpretate dal soprano Christina Nilsson e dal pianista Magnus Svensson.

Venerdì 21 luglio alle ore 20 una esibizione da non perdere che vedrà protagonista il poliedrico baritono Richard Hamrin e il virtuoso pianista Jan-Erik Sandvik: insieme si cimenteranno nel repertorio di Astor Piazzolla, Kurt Weill e Stephen Sondheeim.

Gli spartiti di Vincenzo Bellini, Richard Strauss e Tommaso Giordani saranno scelti venerdì 29 luglio dal mezzosoprano Ann-Kristin Jones, dal violista Henrik Schaefer e dalla pianista Rut Pergament per l’appuntamento musical al calar del sole.

Venerdì 4 agosto alle ore 20, sulla terrazza panoramica il primo recital pianistico porterà la fima di Antonino Caracò che leggerà le pagine di Liszt e Chopin.

Ultima esibizione della rassegna, venerdì 11 agosto alle ore 20, con il pianista italiano Giorgio Trione Bartoli, che dedicherà la serata alle composizioni di Rachmaninov e Liszt.

Finita la stagione concertistica, dal 24 al 26 agosto, torna per il quinto anno “Il Salotto della Sfinge”. L’edizione 2023 sarà dedicato al tema della giovinezza con ospiti che, come un happening tra amici, racconteranno il loro lavoro, sveleranno i dietro le quinte, esaudiranno le curiosità del pubblico.

Si continua il 9 settembre con l’inaugurazione del progetto di arte contemporanea Festival del Paesaggio a cura di Arianna Rosica e Gianluca Riccio, che trasformerà, anche quest’anno fino al 5 novembre, la ex dimora di Axel Munthe in una vera e propria galleria d’arte, ricca di opere d’arte dei più importanti artisti contemporanei.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu