Al via nella Reggia di Portici “Galop 23” con la grande musica d’autore italiana, venerdì 3 con Edoardo De Angelis e Michele Ascolese

Venerdì 3 novembre, negli spazi del Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici (ore 20.15), prende il via Galop 23, ultimo segmento della stagione concertistica realizzata dall’associazione Maggio della Musica in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania e la direzione artistica di Stefano Valanzuolo.

Cinque sono gli appuntamenti, suddivisi tra jazz, folk, canzone d’autore e musica classica. Il primo si intitola “Il cantautore necessario” ed è uno spettacolo/dedica agli autori che hanno lasciato una traccia importante nella storia del Paese: da Luigi Tenco a Fabrizio De Andrè, da Giorgio Gaber a Franco Battiato, da Gianmaria Testa a Francesco De Gregori, che firma anche la direzione artistica del progetto.

I protagonisti principali (e ideatori) del concerto sono Edoardo De Angelis e Michele Ascolese, in questo caso accompagnati da Daniela Colace (voce), Raul Cuervo Scebba (percussioni) e Stefano Indino (fisarmonica). De Angelis è stato negli anni ’70 tra gli animatori del Folk Studio di Roma e ha contribuito fino a oggi allo sviluppo e all’immagine della canzone d’autore italiana; con Ascolese ha realizzato due dischi intitolati “Il cantautore necessario”, appunto, nel 2016 e nel 2022. Proiezione dal vivo del progetto discografico, il concerto “…è una dedica, un pensiero, un inchino, un ricordo, un abbraccio per tutti gli artisti che hanno dato voce, parole, suono alla nostra straordinaria e ricca canzone d’autore. È il racconto, la testimonianza viva di un periodo storico preciso, che va dalla metà degli anni ‘70 a fine millennio”. Le rielaborazioni musicali, a cura di Ascolese, sono affidate alla voce di Edoardo De Angelis.

Gli altri appuntamenti di Galop 23 vedranno in scena a Portici il trio guidato da Marzouk Mejri per il concerto “Maluf Movement: note mediterranee” (10 novembre); il progetto “Jazz Reunion”, dedicato al repertorio di Chet Baker e Gerry Mulligan, con Marco Sannini e Giulio Martino (17 novembre); il recital della magnifica violoncellista Erica Piccotti dal titolo “Pau Casals: la musica di JFK”, arricchito da un racconto di Stefano Valanzuolo e dedicato al rapporto che unì il celebre artista catalano al presidente Kennedy (24 novembre); infine, “Friends for Pino”, una rilettura in chiave jazz delle canzoni di Pino Daniele con un quintetto formato da Gigi De Rienzo, Mario Nappi, Claudio Romano, Gigi Patierno ed Emilia Zamuner (1 dicembre).

Biografie

Edoardo De Angelis

Nato a Roma nel dicembre del 1945, dopo aver studiato Lettere Moderne alla Sapienza ha rivolto la sua attenzione e il suo tempo alle attività che l’avrebbero condotto alla professione di autore, cantante, produttore, organizzatore di eventi musicali e culturali. Ha contribuito, dal Folkstudio degli anni ‘70 ad oggi, allo sviluppo e all’immagine della canzone d’autore italiana. Il suo percorso artistico inizia con la vittoria al Cantagiro Cantamondo del ‘71, in coppia con il compagno di scuola Stelio. Nel 1973 inizia l’avventura con la Schola Cantorum: quattro lp e alcuni singoli di grande successo, importanti manifestazioni, forte presenza televisiva, la hit parade e circa trecento concerti in tre anni. Nello stesso periodo incontra al Folkstudio il giovane Francesco De Gregori, del quale diventa produttore artistico per i due album di esordio, “Alice non lo sa” e “Francesco De Gregori”. Nel ‘76 la RCA pubblica il suo primo lp da solo, “Il tuo cuore è casa mia”. Particolarmente attivo, in quegli anni, come autore di testi: collaborazioni con Capitolo 6, Riccardo Cocciante, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Mina, Amedeo Minghi, Ricchi e Poveri, Marisa Sannia, Schola Cantorum, Vianella, Edoardo Vianello. Nel ‘77 lascia Roma e la Schola Cantorum per Milano, dove realizza due album per la Polydor: nel ‘78 Piccola storia di libertà, e l’anno successivo Edoardo De Angelis.

La sua attività prosegue negli anni Ottanta e Novanta con gli album Anche meglio di Garibaldi, Cantare in Italiano, Mia madre parla a raffica, la raccolta Cammina cammina, con due inediti prodotti da Gianni Nocenzi con i musicisti del Banco del Mutuo Soccorso; fonda l’etichetta Cantare in Italiano, associata alla BMG Ricordi, aperta ai nuovi talenti della canzone d’autore; collabora, come esperto di musica italiana e canzone d’autore alle testate Ciao 2001 e Blu.

Nel 2001 realizza NET – Neverending Tour, corso spettacolo sulle nuove tecnologie della comunicazione, ospitato dalle scuole medie superiori in trentasette città italiane e dà vita a “Via del Campo”, Associazione Culturale che si occupa di editoria, produzione e servizi per la musica e lo spettacolo.

Michele Ascolese

Chitarrista italiano , nato a Salerno nel 1953, ]ha iniziato la sua attività con Ornella Vanoni, partecipando alla tournée “Insieme” con Gino Paoli. Negli anni ha lavorato con Roberto Vecchioni, PFM, Umberto Bindi, Teresa De Sio, Renato Carosone, Eros Ramazzotti, Mario Lavezzi, Sergio Caputo, Bungaro, Flavia Fortunato, Franco Fasano, Edoardo De Angelis, Sergio Cammariere o Angelo Branduardi. Nel 1998 ha partecipato al tour Cantiere Fonòpoli di Renato Zero.

Dal 1991 al 1999, anno della sua scomparsa, è stato al fianco di Fabrizio De André per la registrazione in studio degli album Le nuvole (1991) e Anime salve (1996) per poi prendere parte alle tournée che sono seguite agli album, compresa l’ultima nel teatri del 1998 Mi innamoravo di tutto. Nello specifico, ha registrato la chitarra classica nei brani Don Raffaè, La domenica delle salme e La nova gelosia nell’album Le nuvole e ancora la chitarra classica in Prinçesa e ‘Â cúmba e la chitarra elettrica in Khorakhané nell’album Anime salve.

Lavora a progetti di musica originale. Spicca tra tutti Iguazù Project, un gruppo di musicisti provenienti da diverse estrazioni e Paesi, che propone una musica “meticcia”. Ha partecipato nel 2019 come ospite, al tour della PFM canta De Andrè – Anniversary.

Prossimo appuntamento

Venerdì 10 novembre, Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici, ore 20,15

Maluf Movement

Musiche della tradizione arabo-andalusa e magrebina

Marzouk Mejri, Salvatore Morra, Charles Perris

