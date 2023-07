Alfa, unica data in Campania mercoledì 19 ex Base Nato

ALFA, cantautore genovese classe 2000 e artista da oltre 450 milioni di stream, dopo aver pubblicato il nuovo singolo “bellissimissima <3”, un brano che parla di amore in modo diverso rispetto a quello che potremmo aspettarci dal cantante, farà tappa a Napoli all’EX BASE NATO – PARCO SAN LAISE con la versione estiva suo tour Tra Le Nuvole.

Il Giovane cantautore, infatti dopo i sold out, primaverili ha deciso prolungare il suo tour, arrivando a Napoli, con una data unica in Campania. Con oltre 300mila iscritti al canale Youtube e 1 milione di follower su TikTok, conta oltre 139 milioni di views su Youtube e oltre 450 milioni di stream sulle piattaforme digitali. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 585k video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Nel 2021 è stato candidato ai Nastri d’Argento. Ha ottenuto un triplo disco di platino (“Cin Cin”), tre dischi di platino (“Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Sul più bello”, “TeStA Tra Le NuVoLe, pT2”) e sei dischi d’oro. Pubblica il 30 settembre 2022, assieme a Rosa Linn, talentuosa artista armena in gara all’Eurovision Song Contest 2022, la versione italiana di SNAP, la travolgente hit mondiale che ha superato i 780 milioni di stream su Spotify. Alfa ha pubblicato a febbraio 2023 “Le cose in comune”, cover del celebre brano di Daniele Silvestri. Di recente il cantautore ha dichiarato: “Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con la canzone bellissimissima <3 celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre. Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi».

19 LUGLIO EX BASE NATO – PARCO SAN LAISE

VIALE DELLA LIBERAZIONE 115 – 80125 NAPOLI

Biglietti € 28 acquistabili presso i circuiti abilitati ticketone e go2