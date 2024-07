Antichi Scenari, proseguono gli appuntamenti

Prosegue con la musica live il Festival multidisciplinare “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei D’Arte in Movimento”, giunto alla VI edizione, organizzato, prodotto e promosso dall’associazione culturale Luna Nova e diretto da Veronica Grossi.

Due concerti in altri due posti magici del territorio flegreo sono i prossimi appuntamenti in programma:

– Domenica 14 luglio 2024, ne Il Giardino Dell’Orco, alle ore 19,30, andranno in scena i Gatos do Mar Duo con Annalisa Madonna (voce) e Gianluca Rovinello (arpa). Il concerto racchiude cover di grandi successi degli anni ’80 e ’90, rivisitate e riarrangiate in chiave folk elettronica. Nati nel 2012 e uniti dall’amore per la saudade brasiliana e il blues, Annalisa Madonna e Gianluca Rovinello iniziano un viaggio ascoltando il richiamo del mare, attraversando l’oceano tra jazz e folk, bossanova e fado. Dopo due anni di concerti in club e locali italiani, e la registrazione del disco “Io pretendo dignità” per Amnesty International, esce del 2015 “La Zattera, annunciato dal singolo “Salamastra”, che raccoglie le esperienze maturate nei live fondendole con una ricerca talvolta anche azzardata su due strumenti, arpa e voce, dalle molteplici potenzialità. Un’arpa che diventa una zattera per viaggiare ed esplorare nuovi mondi… così “La Zattera” viaggia attraverso l’Italia con 90 concerti in due anni, esibendosi su palchi come il Napoli Teatro Festival, il festival Pausylipon, la Fondazione Otto Jazz, e il Teatro Bellini di Napoli. Nel 2017 entra stabilmente nel gruppo il percussionista Pasquale Benincasa portando con sé le sue infinite sonorità e una nuova struttura ritmica alla band. Due anni dopo esce il secondo lavoro discografico “La Sindrome di Wanderlust”, che traghetta la precedente esperienza musicale de “La Zattera” verso una nuova ricerca sonora, attraverso anche l’uso di nuovi strumenti ed elettronica.

Ingresso gratuito e consumazione aperitivo a pagamento.

– Giovedì 18 luglio 2024, nel Parco Borbonico del Fusaro, alle ore 19,30, sarà la volta di Amaranta Swing con Maria Pia De Simone (voce) e Carmine Pistone (chitarra). Amaranta Swing nasce nel 2015 ed è una formazione musicale che propone un genere misto e sempre in costante rivisitazione. Il genere proposto è uno Swing anni 20 con cadenze manouche e contaminazioni brasiliane. Date le radici partenopee dei componenti, non mancano brani classici della tradizione napoletana riadattati in chiave swing. Gli standard jazz accompagnano l’intero evento alternandosi con canzoni della tradizione italiana e brani bossa nova.

Evento gratuito.

Ogni spettacolo ha un costo e modalità di accesso differenti.

In collaborazione con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e l’Ente Parco regionale dei Campi Flegrei, la rassegna estiva ha come fine la promozione delle arti dello spettacolo dal vivo sul palcoscenico naturale e architettonico del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei, attraverso la condivisione di momenti teatrali, performativi e musicali che puntano a rievocare antichi scenari anche in maniera impercettibile e sottile. Lo scopo del Festival è come sempre quello di mettere in relazione i beni comuni e le attività culturali con il preciso scopo di valorizzare il patrimonio artistico-culturale della nostra terra e, non a caso, gli spettacoli sono realizzati con un impatto ambientale ridotto al minimo indispensabile, tutti a luce naturale e con orari di svolgimento consoni al sito che li ospita.

PROGRAMMA:

Sabato 20 luglio 2024 ore19.00 – Sirene. Le parole del mare

Coreografia Maria Anzivino

Compagnia ArtGarageDanceCo

Spiaggia Romana

Domenica 21 luglio 2024 ore 19,30 – Canta e Verna

I Carbone

Gruppo di musica popolare

Il Giardino Dell’Orco

Venerdì 26 luglio 2024 ore 19,30 – Guerrero

Coreografia Adriana Cristiano

Compagnia Borderline Danza

Parco Borbonico del Fusaro

Sabato 27 luglio 2024 ore 19,30 – Anime Erranti

Concept Alessandro Sodano

Compagnia Giovanile ArtGarage

Il Giardino Dell’Orco

Domenica 28 luglio 2024 ore 19,30 – Non Tele Ma Archi

Concept Veronica Grossi

Produzione Luna Nova

Il Giardino Dell’Orco