Antonino Caracò in concerto venerdì 4 a Villa San Michele ad Anacapri

Venerdì 4 agosto alle ore 20 , protagonista del sesto appuntamento della rassegna Un’estate per sognare sarà il giovane pianista Antonino Caracò che riempirà la sala concerto en plein air di Villa San Michele con le note di due tra i più celebri compositori di tutti i tempi: Fryderyc Chopin e Franz Liszt.

Nonostante la giovane età, il concertista italiano ha alle spalle una carriera significativa costellata da riconoscimenti e importanti partecipazioni a festival e manifestazioni.

Kristina Kappelin, sovrintendente e Console on. di Svezia, dà il benvenuto alla sezione italiana della rassegna musicale, organizzata grazie alla consulenza di “Progetto Piano”, della famiglia Napolitano. “I recital pianistici coivolgono un pubblico crescente, attirato da programmi musicali di autori molto noti e siamo felici di vedere la nostra terrazza panoramica gremita di appassionati”.

“Un’estate per sognare”, manifestazione di musica classica, jazz e contemporanea, si concluderà l’11 agosto. Organizzata dalla Fondazione Axel Munthe, è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia e con il contributo di Progetto Piano.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu