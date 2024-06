Antonio Onorato con Tony Esposito a Paradise questa sera su Raidue

Due napoletani eccellenti, il 28 giugno prossimo, saranno ospiti di Paradise, la trasmissione serale di Pascal Vicedomini su Raidue.

Tony Esposito alla batteria disegnerà i groove per la personalissima rielaborazione di “Tammurriata nera” eseguita dalla chitarra di Antonio Onorato. Il brano , fortunata leggenda metropolitana di E.A.Mario/Nicolardi resa celebre 50 anni fa dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare, prende nuovi connotazioni jazz-rock ed è eseguita per la prima volta in Tv, in questa veste inedita.

E’ un periodo fecondo per entrambi i musicisti partenopei.

Mentre Tony Esposito festeggia in questi giorni i 40 anni del suo successo internazionale Kalimba de Luna, il 2 luglio Antonio Onorato sarà protagonista presso l’Abbazia di San Lorenzo ad Septimum in via San Lorenzo 1, Aversa. L’evento è stato organizzato dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Aversa.

Un incontro con gli studenti del Corso di Laurea Design e Comunicazione del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale nel corso del quale ben 100 allievi suoneranno con Onorato ed il batterista Mario De Paola, con 100 tammorre da loro stessi costruite, proprio la versione di “Tammurriata Nera” recentemente incisa dal chitarrista napoletano e pubblicata nel disco “Dedicato al Napule’s Power (Artis Records/Cramps Music) .