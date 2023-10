Armonie Mediterranee, Nuova Orchestra Scarlatti in concerto a Bagnoli martedì 24

Martedì 24 ottobre 2023 ore 20.30, con ingresso gratuito presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (Napoli, Via Diocleziano 341), sarà in scena “Armonie mediterranee”, un concerto della rassegna Armonie flegree, concerti sociali per la X Municipalità (II Edizione) della Nuova Orchestra Scarlatti, iniziativa promossa dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Affabulazione, finanziata a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

“Armonie mediterranee” è un programma che, partendo da Napoli proiettata nel Mediterraneo, spazio millenario di passaggio, confronto e mescolanza tra popoli e culture, traccia un concentrato viaggio sonoro attraverso accostamenti e assonanze con altri mari, altre sponde, fra Vecchio e Nuovo Mondo: da Rossini al jazz, dalla Napoli di Paisiello alla Vienna di Strauss, da una danza greca alla Spagna di Carmen, dall’ironia di Šostakovič a un tango che si trasforma in preghiera, da un canto egiziano a una notte di luna cinese, e tanto altro ancora: un appuntamento originale e suggestivo con la forza della musica che supera le barriere del tempo, delle diversità, dei generi.

Nel segno universale della musica, parlare di ‘armonie mediterranee’ in contrasto ai tragici conflitti e alle gravi minacce di questi giorni, vuole essere anche un gesto di pace e di speranza.

Il cartellone di Armonie flegree si chiuderà martedì 31 ottobre, con OSY in concerto, programma sinfonico con i giovani strumentisti dell’Orchestra Scarlatti Young.