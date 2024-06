Bullismo, il nuovo singolo del duo rap 4k

Venerdì 21 Giugno 2024, in uscita su youtube il nuovo video singolo del gruppo rap “4K”, dedicato a tematiche sociali come si evince dal titolo e girato tra New York, Berlino, Il Cairo, L’Havana, Bucarest e Zurigo.

Il gruppo, composto dal duo dei fratelli Nicholas e Mirko Tolosa, nasce nel 1999 ed è ancorato a radici underground. Nel lavoro studiato e scritto durante il periodo del lockdown la voce di Nicholas Tolosa aka Kajika e della vocalist Alessia Lipardi aka Alyssa.

Il brano scruta una tematica purtroppo dilagante nelle fasce più giovani delle nuove generazioni, dove si va ad insinuare negli ultimi anni anche attraverso il web ed i social. Con questo testo si intende sensibilizzare ulteriormente gli addetti ai lavori ma non solo sull’argomento, quindi scuole e servizi sociali, sperando si possa avviare un programma di prevenzione vista l’importanza della tematica, che può sfociare in situazioni più drammatiche se perpetuata e protratta fino all’età post-adolescenziale.

Nello specifico il testo si rivolge ad un “bullo” parlando con lui faccia a faccia cercando di spiegare che quegli atteggiamenti non portano assolutamente a nulla, se non alla solitudine e all’isolamento. Il testo è scritto da Simona Gamberini, tradotto in napoletano e modificato da Nicholas Tolosa.

Il singolo sarà in uscita sul seguente canale youtube:

https://www.youtube.com/4kKajikaeKakugo