Casa del Mandolino Napoletano, Open Day e concerto inaugurale dedicato a San Gennaro martedì 19

La Casa del Mandolino Napoletano ha il piacere di invitarvi presso la Sala Concerti sita a Napoli , Piazza Museo Filangieri 247, il 19 settembre, giorno dedicato ai festeggiamenti per il Santo Patrono della nostra città San Gennaro, per un’ intensa giornata dedicata alla presentazione delle attività e degli eventi in programma per la prossima stagione 2023/24

Un Open Day alla Casa del Mandolino Napoletano, sede dell’Accademia Mandolinistica Napoletana, Diretta dal M° Mauro Squillante, Scuola di Musica e punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica e strumenti a plettro , durante il quale si svolgeranno:

La Presentazione delle attività e discipline artistiche svolte.

La Presentazione delle prossime Rassegne:

– Rassegna Musico/

Teatrale (Direzione Artistica: M° Adolfo Tronco)

– Rassegna Mandolinistica (Periodica di concerti di Mandolino e strumenti a plettro – Direzione Artistica M° Mauro Squillante)

– Rassegna Jazz ( a cura della pianista Mariella Pandolfi)

Intrattenimento musicale, teatrale e performance artistiche.

Concluderà la giornata il consueto concerto inaugurale, omaggio al nostro Santo Patrono, “San Genna’ Pienzace Tu”

Una giornata all’ insegna della condivisione, del confronto e dello scambio di idee, occasione per proporre progetti artistici e collaborazioni.

Interverranno i Docenti della Scuola di Musica, musicisti e attori che presenteranno i concerti, spettacoli e progetti artistici in programma. Saranno presenti all’evento il M° Mauro Squillante. la cantante Gloria Greco, docente del Corso di Recupero e Interpretazione della Canzone Classica Napoletana, il DivaPlectrum, formazione stabile della Casa del Mandolino, il M° Franco Farina, EthosDuo, il musicista cantautore Valerio Bruner, la pianista Mariella Pandolfi, l’attrice Anita Pavone , il cantante Luca Nasti, Anna Della Ragione (chitarrista cantante), il professore di Lingua Napoletana Davide Brandi, e tanti altri artisti che presenteranno gli spettacoli in programma per la Stagione degli Eventi 2023/24.

L’invito è rivolto agli addetti ai lavori, musicisti, cantanti, compositori, attori, registi, performer, ai giornalisti, ai presidenti di associazioni artistiche, culturali, agli organizzatori di eventi, agli associati e a tutti gli amici che seguono le nostre iniziative.

Vi invitiamo a partecipare numerosi dalle ore 11,00

INGRESSO LIBERO GRATUITO

Telefono: 3403334674

3403782113

OPEN DAY “San Genna’ Pienzace Tu”

Martedì 19 settembre dalle ore 11,00

LA CASA DEL MANDOLINO NAPOLETANO

Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli

Per eventuali, ulteriori chiarimenti

si consiglia di interfacciarsi con gli organizzatori

Direzione artistica: Adolfo Tronco