Da Mozart a Piazzolla, da Liszt a Gershwin venerdì 21 a Villa San Michele ad Anacapri

Imperdibile appuntamento venerdì 21 luglio alle ore 20, a Villa San Michele. Nell’ambito della rassegna “Un’estate per sognare”, saliranno sul palcoscenico della terrazza panoramica un duo di artisti molto attesi: il baritono Richard Hamrin e il pianista Jan Erik Sandvik. Insieme attraverseranno secoli di musica, da Wolfgang Amadeus Mozart ad Ástor Piazzolla. Un vero e proprio viaggio melodioso che omaggerà compositori celeberrimi come Franz Liszt, Stephen Sondheim e George Gershwin. Richard Hamrin ha infatti costruito la sua carriera sulla poliedricità, non solo grazie a un timbro vocale che gli permette di spaziare tra i repertori più vari, ma anche a un genio creativo che lo ha distinto sui palcoscenici di produzioni molto diverse tra loro.

“Sono felice di poter ospitare un artista talentuoso come Richard Hamrin. Sono certa che stupirà il pubblico caprese con la sua potenza ed energia” – annuncia soddisfatta la sovrintendente della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe e console di Svezia Kristina Kappelin. “Mai come quest’anno il nostro cartellone vede, concerto dopo concerto, nomi internazionali della scena musicale, universalmente riconosciuti e apprezzati”.

La rassegna concertistica di Villa San Michele continuerà, come di tradizione, ogni venerdì: artisti svedesi e italiani si alterneranno fino al 11 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che spazieranno dal repertorio classico, a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 20,00; ridotto ragazzi e studenti € 10,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu