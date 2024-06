Domani allo Stadio Diego Armando Maradona I Miei Meravigliosi Anni ’80…e non solo!, il concerto-evento di Nino D’Angelo

Grande attesa per l’imperdibile concerto ̶̶ evento “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!” di NINO D’ANGELO che si terrà domani, sabato 29 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona di NAPOLI.

Un’occasione unica per rivivere insieme i momenti più significativi degli oltre 40 anni di carriera del “ragazzo della curva B”. Il concerto – evento sarà una grande festa corale anni ’80 in uno dei luoghi emblematici della sua città.

Nino D’Angelo sarà accompagnato sul palco dai musicisti Federico Luongo e Domenico Langella alle chitarre, Davide Costagliola al basso, Carmine Tortora al pianoforte, Massimo Gargiulo al pianoforte e tastiere, Vincenzo Coppola alle tastiere, Agostino Mennella alla batteria, Paolo Licastro al sax e dalla vocalist Milly Ascolese.

«Da diversi anni, durante i miei concerti, ho notato che quando canto i brani degli anni ’80 il pubblico balla e si scatena. Questa esperienza mi ha ispirato a organizzare un concerto speciale per il pubblico di casa mia, in cui metterò in scena una serata interamente incentrata sulla parte della mia discografia legata a quel periodo ̶̶ dichiara Nino D’Angelo ̶̶ Per me è anche un modo per fare una dedica “all’artista col caschetto” che è la base di tutto quello che ho fatto fino ad ora. Lui è stato colui che negli anni si è preso gli schiaffi e io ora mi godo le carezze. Il vero eroe del mio successo è lui».

Brani come “A’ Discoteca“, l’inno delle discoteche italiane negli anni ’80, “Jamaica” con il suo ritmo travolgente, “Popcorn e Patatine”, colonna sonora dell’omonimo film che racconta la bellezza di un amore spensierato, e “Maledetto Treno“, un pezzo toccante dal testo commovente, hanno conquistato il cuore di più generazioni. Tante altre hit hanno lasciato il segno, tra cui “Napoli“, che recentemente è diventato ufficialmente l’inno della squadra azzurra.

I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo! è prodotto e organizzato da Trident Music.

Info e ultimi biglietti disponibili solo per il prato al seguente link: https://bit.ly/ninodangelolive.

Domani, sabato 29 giugno, allo Stadio Diego Armando Maradona sugli schermi del palco verrà trasmessa la partita di campionato europeo di calcio 2024 Svizzera – Italia.

Apertura cancelli ore 17.00.

A seguire il concerto – evento “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80… e non solo!” di Nino D’Angelo.

La carriera di Nino D’Angelo è stata segnata da una vasta produzione artistica e dalla sua versatilità come cantante, attore e musicista. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro, un Nastro d’Argento e un Globo d’oro per le musiche del film musical “Tano da morire” di Roberta Torre, co-conduttore del DopoFestival nel 1998, direttore artistico del Teatro Trianon Viviani di Napoli e un concerto al Teatro Real San Carlo per omaggiare Sergio Bruni. Sono solo alcuni dei momenti salienti di una carriera iniziata nel 1976 e che da allora lo ha visto diventare uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Tra i momenti più emozionanti della sua vita, il murales tributo dell’artista Jorit a San Pietro a Patierno, commissionato dagli stessi abitanti del quartiere napoletano dove è nato, come omaggio per essere sempre stato vicino al popolo con le sue opere.