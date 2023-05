Elodie, sold out data 18 novembre, aggiunta nuova al Palapartenope venerdì 17.

Elodie, a meno di due settimane dall’apertura delle vendite per il suo tour nei palazzetti prodotto da Vivo Concerti, annuncia già i sold out di Napoli (18/11), Milano (21/11) e Roma (25/11) e raddoppia le date.

I nuovi appuntamenti al Palartenope, al Mediolanum Forum e al Palazzo dello Sport sono previsti rispettivamente per venerdì 17, lunedì 20 e domenica 26 novembre. A questi si aggiunge il live show a Firenze martedì 5 dicembre.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online da martedì 30 maggio alle ore 13:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 4 giugno alle ore 11:00.

Dopo il successo del concerto evento sold out al Mediolanum Forum di Milano, prodotto da Vivo Concerti, l’artista tornerà sul palco il prossimo autunno nei palazzetti di Napoli venerdì 17 e sabato 18 (sold out) novembre, Milano lunedì 20 e martedì 21 (sold out) novembre, proseguendo a Roma il 25 (sold out) e 26 novembre, concludendo la tournée il 5 dicembre a Firenze.

Due miliardi di stream totali in carriera, 500 milioni dei quali con “Ok. Respira”, suo ultimo album, vincitrice del David di Donatello per “Proiettili (Ti mangio il cuore)” come “Miglior canzone originale”, interpretata da Elodie con Joan Thiele e scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia, Elodie sarà tra le protagoniste dell’estate 2023 con il singolo “Pazza Musica”, realizzato insieme a Marco Mengoni, fuori dal 26 maggio.