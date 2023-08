Federica Pento ospite d’onore del Festival del Cinema di Scafa

Sempre sulla cresta dell’onda anche in questa lunga e calda estate, la cantautrice abruzzese Federica Pento sarà la prossima protagonista del “Festival del Cinema di Scafa” che si terrà nella località pescarese il prossimo 8 e 9 settembre nell’ex Convento delle Clarisse.

Entusiasta la Pento dell’invito, un ulteriore riconoscimento per una carriera che si sviluppa sempre più in alto anche in questa estate: “Ringrazio vivamente l’Amministrazione Comunale del Comune di Scafa per avermi invitata, è sempre un piacere cantare nella mia terra. Scafa è un comune che negli ultimi tempi è sempre più all’avanguardia in tema di eventi ed essere protagonista dell’evento è sicuramente un qualcosa che mi inorgoglisce. Il Festival del Cinema di Scafa è un appuntamento di rilievo, esibirmi all’interno della kermesse è davvero un onore”.

L’artista pescarese, alle prese con la promozione dei suoi nuovi singoli in veste da cantautrice, sarà inoltre ospite il prossimo 29 agosto in diretta radiofonica sull’emittente Instaradio. Un’estate alla grande per la Pento.