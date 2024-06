Festa della Musica, concerto gratuito al Grenoble venerdì 21

Il Grenoble Institut Français di Napoli celebra la Festa della Musica 2024, aprendo le porte al pubblico con un concerto gratuito il prossimo 21 giugno, a partire dalle ore 20.

L’evento, organizzato dall’etichetta discografica Octopus Records, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Nikura Srl, vedrà alternarsi sul palco, nella prestigiosa sede dell’Istituto in via Crispi 86, in tutto quattro band e cioè Ensemble Le Scalze, Marcello Squillante Trio, AZULⴰⵣⵓⵍ e Hot Swing Trio, provenienti da culture, sensibilità ed esperienze differenti, per dar vita ad uno spettacolo inedito e coinvolgente.

Verranno alternate, in particolare, sonorità partenopee e italiane con altre francesi, spagnole, anglofone, provenienti dall’Europa orientale. I generi musicali passeranno dal rock, al folk alla musica elettronica.

La scelta della location non è casuale. La Festa della Musica, infatti, è un evento creato dal Ministère de la Culture francese nel 1981 ogni 21 giugno, per celebrare il solstizio d’estate. In meno di dieci anni, la Fête de la musique è stata ripresa in 85 paesi nei 5 continenti.

Rappresenta l’occasione per diffondere la musica in strade, piazze, cortili, chiostri e anche luoghi solitamente non adibiti allo spettacolo, in una celebrazione di ogni genere musicale, moderno o classico, che mobilita scuole di musica, conservatori, associazioni, orchestre, corali, bande.

Dal 2016 il Ministero italiano della Cultura promuove la Festa della Musica su tutto il territorio nazionale attraverso l’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della musica).

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione al seguente numero: 0817616262 – Posti limitati

Le porte di Palazzo Grenoble saranno aperte a partire dalle ore 19,30. Si prega di munirsi di un documento d’identità per la registrazione.