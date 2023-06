Fiorella Mannoia e Danilo rea, aggiunta nuova data, 30 luglio Teatro Grande di Pompei

Dopo il successo del debutto a Roma, che ha illuminato le secolari mura delle Terme di Caracalla e fatto registrare il tutto esaurito, si aggiunge una nuova data, il 30 luglio al Teatro Grande di Pompei (NA), la tournée di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che proseguirà per tutta l’estate nelle location più suggestive di tutta Italia. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Il consolidato sodalizio tra Mannoia e Rea si rinnova, dando vita ad un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce da una moltitudine di candele in un’atmosfera intima e potente. Sul palco, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture…solo musica nella sua libertà “, spiega Fiorella Mannoia.

“Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

“Luce” è prodotto da Friends & Partners, Oyà e Mercurio Management; i biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e nei circuiti di vendita abituali. Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.

Di seguito il calendario aggiornato della tournée:

1° giugno Roma – TERME DI CARACALLA

1° luglio BARD (AO) – AOSTA CLASSICA – FORTE

6 luglio CERVERE (CN) – ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

7 luglio VENTIMIGLIA (IM) – CALA DEL FORTE – PORTO

9 luglio GARDONE RIVIERA (BS) – FESTIVAL TENER-A-MENTE – ANFITEATRO DEL VITTORIALE

11 luglio PISTOIA – PISTOIA BLUES FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

12 luglio LIVORNO – FORTEZZA VECCHIA

14 luglio AQUILEIA (UD) – PIAZZA CAPITOLO

16 luglio FERRARA – FERRARA SUMMER FESTIVAL – PIAZZA TRENTO E TRIESTE

19 luglio VERBANIA – TEATRO MAGGIORE

20 luglio CERNOBBIO (CO) – LAVILLA MUSIC&ARTS FESTIVAL – VILLA ERBA

22 luglio CERIGNOLA (FG) – PIAZZA DUOMO

23 luglio TARANTO – TARANTO JAZZ FESTIVAL – VILLA PERIPATO

26 luglio PORTO RECANATI (MC) – ARENA BENIAMINO GIGLI

29 luglio MATERA – OVERSOUND MUSIC FESTIVAL – CASTELLO TRAMONTANO

30 luglio POMPEI (NA)- TEATRO GRANDE Nuova data

1° agosto L’AQUILA – SCALINATA DI SAN BERNARDINO

4 agosto VASTO (CH) – ARENA ENNIO MORRICONE

5 agosto CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

6 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

10 agosto UGENTO (LE) – LARGO DUOMO

13 agosto REGGIO CALABRIA – CATONA TEATRO

14 agosto CIRO’ MARINA (KR) – ARENA SARACENA

17 agosto FINALE DI POLLINA (PA) – TEATRO PARCO URBANO

19 agosto ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTO IL VULCANO FEST – ANFITEATRO FALCONE E BORSELLINO

20 agosto NOTO (SR) – LE SCALE DELLA MUSICA – SCALINATA DELLA CATTEDRALE

22 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – TEATRO AL CASTELLO

31 agosto MONOPOLI (BA) – CALA BATTERIA

2 settembre LANGHIRANO (PR) – PIAZZALE MELLI

