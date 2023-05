Francesco Lettieri in concerto a Villa Fiorentino a Sorrento sabato 3.

Per la rassegna “Incontriamoci in villa”

con la direzione artistica di Antonino Giammarino

Sabato 3 giugno ore 20:00 Villa Fiorentino – Fondazione Sorrento

Francesco Lettieri – Diventare Tour

Francesco Lettieri è un pianista, compositore e cantautore, nel 2018 presenta al Teatro Piccolo Bellini di Napoli con grande successo di critica e pubblico, il suo primo album “L’alieno al cinema”, prodotto dalla Polosud Records. Nel 2019 è vincitore assoluto di Musicultura, e del premio AFI con il brano “La mia nuova età”. Vincitore di Arezzo Wave Campania, vincitore del Premio Pierangelo Bertoli, vincitore del Premio Warner Chappell, premiato come migliore autore al Premio Bindi e vincitore del Premio Mimmo Bucci.

Nell’ottobre del 2019 Francesco Lettieri apre il concerto di Roberto Vecchioni in occasione de “La Fiera delle Parole”, a Padova.Nel 2020 è tra i 60 semifinalisti di Sanremo Giovani con il brano “Caro me del futuro”. Nel Settembre del 2021 vince il primo premio a “Musica contro le mafie” e la menzione speciale del Club Tenco. Nel 2022 si aggiudica il Premio Stream di Music For Change per cui viene premiato al Palafiori (Sanremo). Si esibisce nel concerto del Primo Maggio Taranto, insieme ad importanti artisti del panorama nazionale. Nell’ottobre del 2022 torna nuovamente a Musica contro le mafie in qualità di conduttore. Attualmente sta lavorando al suo nuovo album anticipato già da due singoli.

on stage:

Francesco Lettieri – Piano e voce

Antonio Esposito – Batteria

Domenico Peluso – Basso

Organizzazione, produzione e promozione evento: Idea Musica

Ingresso libero ad esaurimento posti

Info: 328 200 5169