Gigi D’Alessio allo Stadio Maradona il 2 giugno 2025

È arrivata ieri sera sui social a 24 ore dall’inizio del tour estivo, la nuova sorpresa di Gigi D’Alessio ai suoi fan: dopo lo straordinario successo delle otto serate tutte sold out a Piazza del Plebiscito che hanno accolto oltre 100 mila persone provenienti da tutta Italia e non solo, l’artista partenopeo ha annunciato un nuovo imperdibile appuntamento per il 2 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

D’Alessio torna per la sesta volta dopo nove anni dall’ultima, nel 2016, ad esibirsi nel maestoso impianto sportivo della sua città, dopo le indimenticabili serate del 1997, 1999, 2001 e 2003, per cantare le sue canzoni più iconiche e amate dal pubblico, entrate nel cuore di 3 generazioni di italiani.

I biglietti dell’evento, prodotto da GGD e Friends & Partners, saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali.

Gigi D’Alessio si prepara ora a partire per una lunga serie di appuntamenti live, a cominciare dal doppio appuntamento oggi e domani al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, per la prima tappa di un emozionante viaggio che toccherà le più belle località d’Italia, che proseguirà in autunno nei Palasport per poi continuare all’estero.

Di seguito il calendario del tour estivo e di “Gigi Palasport” aggiornato:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI – PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA – STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

25 luglio GOLFO ARANCI (SS) – PIAZZA COSSIGA

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO– AREA EVENTI SELVAPIANA

02 agosto CERIALE (SV) – PIAZZA DELLA VITTORIA

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG) – ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

29 agosto MACERATA- SFERISTERIO

31 agosto MESSINA- ARENA CAPO PELORO

6, 7, 8, 14 e 15 settembre CASERTA – Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

“GIGI PALASPORT”:

13 novembre ROMA – Palazzo dello Sport

2 dicembre FIRENZE – Nelson Mandela Forum

6 dicembre PADOVA – Kioene Arena

7 dicembre TORINO – Inalpi Arena

11 dicembre MILANO – Forum

13 dicembre BOLOGNA – Unipol Arena

