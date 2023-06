Gigi D’Alessio, nuove date, 4 agosto Baia Domizia e 23 agosto Ischia.

Mentre Gigi D’Alessio sarà protagonista oggi in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2 con “Gigi – Uno come te – Ancora insieme”, il grande show con tantissimi ospiti eccezionali da Piazza del Plebiscito a Napoli, sono ben 4 le nuove date annunciate per “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che tra luglio e settembre vedrà l’artista sui palchi delle principali arene e festival, da nord a sud: 4 agosto Baia Domizia (CE), 5 agosto Castel di Sangro (AQ), 6 agosto Santa Maria di Castellabate (SA), 23 agosto Ischia (NA). I biglietti per i nuovi live saranno disponibili da lunedì 5 giugno alle ore 12 su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I concerti si aggiungono al fitto calendario di Gigi, che ha preso il via con i 5 straordinari show di “GIGI – UNO COME TE – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, e terminerà con lo speciale appuntamento in programma il 4 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti del “Dove c’è il sole Tour”, prodotto da GGD e Friends & Partners, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito il calendario aggiornato di “Dove c’è il sole tour”:

1° luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

20 luglio CERVERE (CN)– Anima Festival – Anfiteatro Dell’anima

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

4 agosto Baia Domizia (CE) – Arena dei Pini Nuova data

5 agosto CASTEL DI SANGRO (AQ) – Centro Polisportivo Nuova data

6 agosto SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA) – Villa Matarazzo Nuova data

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

18 agosto e 19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

23 agosto ISCHIA, LACCO AMENO (NA) – Negombo Nuova data

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

8 settembre VICENZA – Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

Tutte le informazioni su: www.friendsandpartners.it.

Roma, 1 giugno 2023

www.gigidalessio.com

www.facebook.com/gigidalessioofficial www.instagram.com/gigidalessioreal

www.twitter.com/_gigidalessio_ www.youtube.com/user/GigiDAlessioVEVO